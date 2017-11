Žít v letadle, které už nikdy nevzlétne, může být pro někoho velice smutnou představou. Pro jiného je to naopak velice inspirující, protože v odstaveném letounu nevidí pozůstatky někdejšího hrdého stroje, který brázdil nekonečné nebeské dálavy, ale příležitost, jak tomuto úžasnému lidskému výtvoru vdechnout nový život. A dost možná ještě delší, než byl ten první.

FOTO: Profimedia.cz

Právě tak se na svou práci dívá majitel vyřazeného letadla Bruce Campbell. Pokud se mu něčeho nedostává, pak rozhodně času. Téměř polovinu doby od chvíle, kdy se stal majitelem boeingu, strávil v Japonsku, nemohl se tedy proměně letadla, které je zcela schované na mýtině uprostřed hustého lesního porostu, dostatečně věnovat. Po dobu své nepřítomnosti svěřil lesní příbytek svým přátelům.

Takto nějak vypadá fotka na zápraží vašeho domu, když bydlíte v dopravním letadle.

FOTO: Profimedia.cz

Do současnosti se mu proto podařilo zatím odstranit většinu sedadel z hlavního přepravního prostoru a ten tak uvolnit. Zmizely rovněž přepážky, které v letadle oddělovaly prostor pro cestující od prostoru pro personál. Společně s tím zmizely také některé obkladové panely a také poličky, které bývaly nad hlavami cestujících, aby si měli kam uložit svá příruční zavazadla.

Pohled do kokpitu letadla

FOTO: Profimedia.cz

Zachovaný naopak zůstal do značné míry kokpit dopravního letadla, a také například toaleta a sprcha, které jsou ve stavu, v jakém sloužily kdysi pasažérům. Právě uspokojivě funkční toaletu podle internetové verze deníku Mirror majitel stále ještě hledá.

V prostoru vyhrazeném původně pro pasažéry zmizely řady sedadel, která jsou nyní naskládaná u strany.

FOTO: Profimedia.cz

Brucova domácnost zatím stále působí poněkud provizorním dojmem, jako úložné prostory využívá mj. i vozíky, na nichž personál rozvážel během letu občerstvení. Přibylo také něco nových regálů, a zlí jazykové mohou poznamenat, že možná i mikrovlnná trouba v kuchyni, která je zřejmě jediným kulinářským zařízením v kuchyňské části a možná ještě původní.

Spíše v polních podmínkách vznikl obývací pokoj s pracovním koutem.

FOTO: Profimedia.cz

Na kuchyňskou zónu pak navazuje obývací část s gaučem a zákoutím, které Bruce používá jako pracovnu.

Bruce je původním povoláním technik a jeho domov o tom jasně svědčí.

FOTO: Profimedia.cz

„Jestliže konvenční dům představuje rodinné dědictví v kvalitě vozu značky Chevrolet nebo Ford, pak dům vytvořený z letadla je nová Tesla nebo Porsche Carrera,” sdělil redaktorům Mirroru Bruce Campbell.

V kuchyňské části jako odkládací stolek slouží vozík, který používá personál v letadle k rozvážení občerstvení mezi cestujícími.

FOTO: Profimedia.cz

Ačkoli jeho práce na letadle bude trvat pravděpodobně ještě hodně dlouho, prozradil internetovému webu The Sun, že už sní o záchraně dalšího dopravního letadla, tentokrát Boeingu 747-400. Toto letadlo by chtěl ovšem umístit někde v Japonsku a proměnit je spíše ve společenské centrum, kde by se konaly výstavy či koncerty.

Úložné prostory vyřešil majitel jednoduchými regály.

FOTO: Profimedia.cz

Je si ovšem dobře vědom toho, že na cestě za splněním tohoto snu stojí obrovské překážky.

„Jednak bych musel nalézt společnost, která by za možnost zachování její livreje (barev a loga - pozn. red.) byla ochotna vzdát se některého ze svých letounů za únosnou cenu. A jednak bych si musel nadělat dostatek přátel mezi místními úředníky, kteří by umístění letadla na nějakém soukromém pozemku povolili a pak by třeba i byli ochotní napomoci s osvětou v okolí, co se v tomto letadle koná,” poznamenal Bruce Campbell pro The Sun.

Jedním z míst, které zatím nedoznalo změn, je původní toaleta.

FOTO: Profimedia.cz