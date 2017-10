Architekti ateliéru Kunc zvažovali několik variant, aby posléze navrhli zajímavou kompaktní jednopodlažní dřevostavbu v pasivním standardu s atriem (či spíše poloatriem) a zahradou.

S majitelkou se shodli na tom, že dům by měl mít „velké srdce“, což znamená hlavní místnost, která rodinu spojuje. V tomto případě je to obytná část, jež se otevírá jak do atria, tak do samotné zahrady. V kombinaci s dobře volenými interiérovými barvami a velkými prosklenými plochami máte pocit, že bydlíte přímo v zahradě.

FOTO: Jan Vrabec

Strana domu do ulice je uzavřená, bez oken. To umožnilo zajímavou hru s modřínovým obkladem. K ploše fasády přistupoval ateliér jako ke grafické kompozici s různými směry položení palubek.

FOTO: Jan Vrabec

Netradiční tvar pozemku

Pozemek v katastrálním území Horních Počernic má délku přes 80 metrů a šířku, která v nepravidelných úsecích nikde nepřesahuje 14 metrů. To vedlo podle slov architekta Michala Kunce ve všech koncepčních návrzích k podélnému rozdělení pozemku na dvě části a hledání vhodného umístění domu tak, aby se mohl plně otevřít do zahrady a přitom byl zajištěn další z hlavních požadavků – naprosté soukromí nejenom ze strany ulice, ale i ze stran sousedních domů, kterých je celkem šest. Umístění stavby nakonec rozdělilo zahradu na tři rozdílně velké části.

Architekt Michal Kunc preferuje plánování domu společně se zahradou, ve svých projektech hledá duši a srdce domu…

FOTO: Jan Vrabec

Vstup do domu je poněkud netradičně až v zadní části, ale zahrada a atrium, kolem nichž musíte pokaždé projít, je jistě dobrým řešením. Cesta je přirozeně krytá přesahem střechy.

FOTO: Jan Vrabec

Otevření domu přírodě

„Požadavky majitelky pozemku plně souzněly se zaměřením našeho ateliéru. Zkoumáme kromě jiného i konkrétní místo a jedinečnost obyvatele budoucího domu. Preferujeme řešení ve spojení se zahradou. Chceme dát rodinným domům jistý řád a duši,“ podotýká architekt.

Inspirací jsou mu stavby minulosti, prvorepublikové rodinné vily se zahradami, ale i obytné domy od dob řeckého helénismu a římské antiky až po současnost.

Vstup do domu se nachází ve středové dispozici, ze které se dostanete do levé soukromé části a do pravé obytné části.

FOTO: Jan Vrabec

Obývacímu pokoji dominují velká okna, která dům propojují se zahradou. Materiály použité v interiéru byly vybírány v tonalitách běleného dřeva a odstínů šedé a krémové.

FOTO: Jan Vrabec

Atrium společně se zahradou tvoří podle jeho slov „srdce domu“ a v tomto případě zcela naplňuje hlavní myšlenku jednoduché kompaktní stavby otevřené do zahrady, která bude přirozeně se svými majiteli i okolní zahradou stárnout a stane se nedílnou součástí původní zástavby.

„V našem případě je to spíše poloatrium, ale i tak to naplňuje zadání i ducha stavby,“ upřesňuje architekt.

Obložení v exteriéru se prolíná i do interiéru, teplé modřínové dřevo je nedílnou součástí výrazu kuchyňské linky. Stůl a židle jsou od firmy TON.

FOTO: Jan Vrabec

Okno slouží zároveň jako lavice s výhledem do zahrady. Aby vynikl jeho specifický účel, je celé obloženo dřevem a dekoracemi.

FOTO: Jan Vrabec

Praktický minimalismus

Rodinný dům se zastavěnou plochou 160 m2 patří sice k menším stavbám, ale obsahuje vše, co rodina s dětmi potřebuje. Z ulice je zcela uzavřen, namísto garáže je z uliční strany umístěno kryté parkovací stání.

V přední části zahrady rostou nejrůznější traviny a vítají návštěvníky svojí bujnou kšticí. Ve střední části je viditelné poloatrium, označené obyvateli domu jako „klidný záliv kolem našich ložnic“.

Interiér a jeho doplňky jsou laděné v jemném scandi stylu, který klade důraz na jednoduchost, strukturu materiálu a přírodní tóny v kombinaci s jemnou černou a šedou.

FOTO: Jan Vrabec

Vinylová podlaha umožnila použití tohoto materiálu nejen v obytných místnostech, ale i v koupelnách. Stěny jsou ošetřeny omyvatelným nátěrem.

FOTO: Jan Vrabec

Zadní část pozemku rodina využívá jako soukromou zahradu se vším, co k takové zahradě patří, včetně bylinkových a zeleninových záhonů. Podél domu lze projít okolo jednotlivých pokojů až ke vstupu.

Hlavním vchodem se dostanete do samotného „srdce domu“ – do obytné části, která se otevírá jak do atria, tak do velké zadní zahrady.

Podlouhlá parcela je ve své spodní části uzavřena zahradním domkem, který slouží mimo jiné i jako altán s ohništěm. Stylové ohniště z ocelového plechu je vyrobené na zakázku.

FOTO: Jan Vrabec

Vlastní dům je konstrukčně pojatý jako jednopodlažní dřevostavba v pasivním standardu. V interiéru i exteriéru byly použity světlé tóny a přírodní materiály, kterým vévodí modřínové dřevo. V kombinaci s bílou barvou a velkými prosklenými plochami máte pocit, že bydlíte přímo v zahradě.

Majitelka s dcerou preferovaly dostatek zeleně a klid, řešení zahrady a atria bylo pro ně příjemným bonusem, který předčil jejich očekávání. Plánování domu společně se zahradou od jednoho ateliéru se skutečně vyplatilo.

Autor: MgA. Michal Kunc Autorizovaný architekt ČKA. Vyučil se truhlářem, dále pokračoval na Vyšší uměleckoprůmyslové škole v Praze (design a konstrukce nábytku, design dřevěných hraček) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové obor architektura (vedoucí Eva Jiřičná). V současné době pracuje ve vlastním ateliéru.

Spoluautor: Ing. arch. Alžběta Vrabcová Autorizovaný architekt ČKA. Vystudovala scénografii na SUPŠ v Praze a následně architekturu na FA ČVUT. Osm let spolupracovala na projektech Ateliéru Kunc. V současné době pracuje ve vlastním ateliéru DMAE Architects.



Vlastimil Růžička, www.mujdum.cz