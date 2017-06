Dům nese název Schloss Lilliput neboli Liliputí zámek a stojí v malé vesnici Naundorf, sto kilometrů jižně od Berlína.

Je obložen tisíci kousky z duhových skel, kuliček, lesklých mincí a dalších kovových drobností. Jeho detaily si lze prohlížet opravdu velmi dlouho, vyzdoben je doslova každý centimetr stavby.

Krytá terasa je určena pro posezení venku. Hosté si mohou prohlížet netypickou výzdobu, která se nevyhnula ani stropu.

FOTO: Profimedia.cz

Majitele k tvorbě inspirovalo dílo architekta Friedensreicha Hundertwassera, pro jehož práci byla typická hra s výraznými barvami, kreativita v obkládání fasád i křivolaké a nepravidelné tvary.

Stavba je jeho dílu bezpochyby podobná, ale nezapře amatérskou povahu.

Dům krášlí i detaily ze dřeva, jako jsou rámy oken nebo výplně dveří.

FOTO: Profimedia.cz

Předělání domu do aktuální podoby trvalo majiteli podle německého listu Lausitzer Rundschau rovných sedm let. Stavbě věnoval svůj volný čas a dekoroval, co mohl. Jeho příbytek je tak jeho osobním uměleckým dílem.

Součástí kamen s troubou je nevšední obklad v podobě přilepených šálků a konviček.

FOTO: Profimedia.cz

Na svých stránkách Modrach uvádí, že jeho cílem je přenést návštěvníka svého domu do světa fantazie a snů.

Původním obyvatelům lokality se jeho záměr zprvu nelíbil. Dnes někteří budovu zbožňují, jiní ji i nadále považují za nevkusné dílo.

Autor si dostatečně vyhrál s mozaikami, kde popouští uzdu kreativitě.

FOTO: Profimedia.cz

Autorovým záměrem bylo ukázat velkou rozmanitost tvarů a barev, kterou může příbytek nabízet. To se mu bezpochyby povedlo.

Jeho dům je alternativou k chladným a neosobním stavbám nudného minimalismu, který je často jen módní záležitostí.