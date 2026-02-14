Nerozumí ani slovu. Čtyři desítky dětí musí v Německu opakovat první třídu

Článek
O rok dříve nemohlo postoupit do druhé třídy 32 školáků. Situace se neustále zhoršuje. Dětí je mnohem více a už v pololetí je jasné, že čtyři desítky prvňáků nezvládnou učivo. Pro srovnání, na dvou dalších základních školách v Gelsenkirchenu musí opakovat pouze 14 dětí.
Hlavním důvodem tak vysokého počtu propadlíků ve čtvrti Mitte je počet migrantů, který dosahuje nejvyšší míry v porovnání s ostatními částmi města. „Je tam mnoho dětí, které nerozumí ani slovu,“ řekla deníku Bild městská radní Anne Heselhausová.
Odborníci zdůrazňují, že je potřeba podporovat výuku němčiny u dětí už ve věku tří nebo čtyř let. Pomohlo by proto zavést povinnou docházku do mateřské školy. Problém ale je, že spolková země Severní Porýní-Vestfálsko nemá příslušný zákon, který by tuto povinnost zakotvil. Zemská vláda by podle expertů měla co nejdříve novelizovat zákon o vzdělávání dětí.
Pokud by se podařilo změnit legislativu, největším problémem bude nedostatek kapacit v mateřských školách.
Spolková země se už nyní potýká s nedostatkem míst, ale především učitelů ve školách. Šance, že by se přidávaly třídy v hustě osídlených čtvrtích, je nulová. Průzkum agentury Forsa z listopadu loňského roku potvrzuje, že pro 58 procent ředitelů škol je největší problém chybějící učitelé. Více než 90 procent dotázaných ředitelů považuje za obrovský problém přetížení učitelského sboru, píše web WDR.