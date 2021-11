Vysoká cena bytu nemusí být zárukou kvality

Největším problémem vestavby je to, že nosné prvky patra v mezonetovém bytě jsou nevhodně dimenzovány a provedeny. Bude potřeba realizovat zesílení a podporu některých z nich. To nebude vůbec jednoduchá a levná záležitost.

Izolace na terase není kvalitně ukončena na okrajích a současně je odvodnění terasy řešeno zaatikovým plechovým žlabem. Terasou bude pravděpodobně zatékat. To by sice netrápilo pana Jiřího, ale rozhodně by to nepřispělo k dobrým vztahům se sousedy.