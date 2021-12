Problémy se špatně provedeným podlahovým topením

Podlahové topení má jistě celou řadu výhod. V bytě nikde nepřekážejí topná tělesa, bosá chůze po podlaze je příjemná a teplo by mělo být v místnosti rovnoměrně rozloženo. Podlahové topení je ale poměrně sofistikovaná stavební konstrukce, a tak se bohužel někdy nepovede. A je potřeba si uvědomit, že to je také konstrukce, která není po dokončení stavby lehce přístupná. O jedné takové smutné zkušenosti by mohl vyprávět pan Ladislav.