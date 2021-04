Vysněnou kuchyni lze zařídit i online

Rozmístění skříněk může být lineární, paralelní, rohové do tvaru písmene U nebo L či ostrůvkové. Právě to je v poslední době oblíbeným trendem do větších prostor. Nabízí daleko více místa pro přípravu pokrmů. Plusem je i menší počet kroků a úkonů, které musíte při pohybu v kuchyni udělat.