Vyměnit je třeba 300 tisíc kotlů a čas se krátí

Přestože nyní stát nabízí už ve třetí vlně v rámci kotlíkových dotací na výměnu kotle až 127 500 korun a ve třech krajích i bezúročnou půjčku na financování nového kotle, nemusí to stačit.

Podle průzkumu společnosti Provident výměnu starého kotle za nový plánuje v nejbližší době šest procent dotázaných. Vzhledem k tomu, že domácností je v České republice asi 4,3 milionu, zvažuje podle průzkumu výměnu kotle ani ne 260 tisíc rodin. To znamená, že nejméně 40 tisíc jich může za dva roky čelit tučné pokutě.

Servisní technici mají povinnost do 60 dnů od provedení kontroly zapsat údaje do ISPOP. Každý kontrolovaný kotel je tak zanesen do systému. Naopak ten, kdo si kontrolu kotle nenechá provést, v systému uveden nebude.