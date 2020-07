Víte, jak správně recyklovat drobné elektrospotřebiče? Ne vždy je musíte vyhodit

Nejprve je dobré si upřesnit, co patří do kategorie tzv. drobných elektrozařízení. Jsou to mobilní telefony, klasické telefony, notebooky, tablety a příslušenství k počítačům, drobné hudební přehrávače a rádia, kalkulačky, ale i kabely a nabíječky, fotoaparáty a kamery, drobné spotřebiče v domácnosti, ať již to jsou fény, toustovače nebo třeba rychlovarné konvice a také nejrůznější elektronické hračky.