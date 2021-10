Věnec ze sušených hortenzií není těžký, přitom je velmi zdobný. Zkuste si ho vyrobit

Společně se ženou Danou bohatou nadílku květů pravidelně suší. Na to, jak dosáhnout těch nejlepších výsledků, si našli vlastní fígl.

„Nejdříve jsme je nechávali zavěšené pod pergolou, ale tam se nedařilo květy usušit tak, aby byly pěkné. Ztrácely barvu i tvar. A tak jsme změnili postup. Umístili jsme je do vázy se stonkem ponořeným do vody, optimální se ukázalo mít vodu do cca 5 cm. Takto usušené květy si zachovaly tvar, bohatost a krásně se přitom vybarvily,” popisuje pan Zdeněk.