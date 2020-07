Šest triků, jak omezit parno v interiéru

Dalšími místy, která mohou vpouštět horko do místnosti, jsou světlíky a světlovody. Světlíky fungují podobně jako okna, světlovody přivádějí světlo do místnosti pomocí potrubí. Některé světlovody mají speciální tepelnou vložku, kterou lze umístit do jejich potrubí. Díky ní pak neprojde v létě teplo a v zimě chlad zvenku do místnosti.