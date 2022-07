Pět způsobů, jak využít banánové slupky

Při grilování kuřecích prsou, pokud jsou už bez kůže, si musíte dávat velký pozor, aby se příliš rychle nevysušila a jejich povrch neztvrdl. Někdo je proto kvůli tomu balí například do alobalu.

Ovšem není-li alobal po ruce, může přesně takovou ochranu kuřecím prsům poskytnout při grilování i banánová slupka. Stačí každý díl masa do slupky schovat a grilovat. Maso si díky ní udrží svou šťavnatost.

Zvláště majitelé domácností, kde se hodně práší, znají neblahý pohled na listy svých pokojovek pokryté vrstvičkou prachu. Místo jejich omývání kouskem vaty či hadříkem navlhčeným ve vodě lze použít ke stejnému účelu i banánovou slupku. Její bílou část. Ta dodá listům i pěkný lesk. (Ostatně, dámský magazín First for women doporučuje stejným způsobem ošetřit i kožené boty s tím, že po potření bílou částí banánové slupky je stačí už jen otřít měkkým hadříkem.)

Jak na to

Do víčka pomocí hřebíku a kladívka vytvořte otvory tak velké, aby jimi mohly octomilky prolézt. Pak už jen vložte slupku do krabičky, sklenice a nádobu pevně uzavřete a umístěte tam, kde se octomilky objevují nejčastěji.

Jak na to

Mušky naláká do pasti sladká vůně uvolňující se ze slupky a opustí svá stanoviště nad ovocem či odpadkovým košem (který se zejména v létě vyplatí důsledně zavírat).

Banánové slupky lze použít i jako hnojivo. Obsahují velké množství draslíku a fosforu, které by bylo škoda na zahradě nevyužít. Slupky je ideální nejprve usušit, a to buď tradičním způsobem, jako se suší třeba jablka, nebo houby, autoři webu DoItYourself pak doporučují i rychlejší způsob - dát je na několik minut do mikrovlnné trouby.