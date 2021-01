Pět tipů, jak připravit byt pro nájemníky

Vynechte barevné kachličky s dezénem, do bytu k pronájmu volte obklady a dlažbu v základních a světlých odstínech.

Je-li koupelna menší, vsaďte na velké formáty a pokládku s co nejužšími spárami, které místnost pocitově zvětší. Vodovodní baterie a sprchová hlavice se dají vyměnit snadno, je spíše na majiteli bytu, do jaké investice se pustí.

Barvy Dulux EasyCare jsou skvělou volbou pro místa, kde není lehké udržovat čistotu. To ocení domácnosti s dětmi i domácími mazlíčky.

Do šaten, předsíní nebo úzkých chodeb je lepší aplikovat barvu otěruvzdornou. Omyvatelná barva je na místě, pokud v bytě bude bydlet mladá rodina s dětmi nebo majitel čtyřnohého mazlíčka.

Do ní si nájemníci uloží všechny základní věci, ať už jde o ošacení, obuv, knihy nebo pomocníky pro úklid domácnosti. Investovat můžete do otevřených regálů a policových systémů, do jejichž přihrádek se vejdou textilní koše, krabice/boxy na drobnosti.