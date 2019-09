Krkavec jako domácí mazlíček? Jde to a je to zábava

Podlaha voliéry by měla být pokud možno přírodní, nejlepší je zemina nebo jí podobný materiál. K čerstvé vodě by měl mít krkavec přístup stále. Když se rozhodnete chovat pár, a případně odchovávat mladé, pak by měla být voliéra větší a měla by mít místo pro hnízdo.