Jak vybrat pro psa správný cvičák

Navíc socializace a výchova neznamená jen, že se štěně naučí vyprazdňovat se mimo dům a nekousat nábytek a ruce a nohy členů rodiny. Socializace znamená, že by pes měl být zvyklý na kontakt s jinými psy a s cizími lidmi. A to se na vlastní zahradě naučí jen těžko i s tím nejlepším trenérem.

Až příliš často majitelé psů prostě sednou k internetu a najdou si na něm nejbližší kynologické cvičiště. Samozřejmě, je to logické. Ani pro psa není většinou cestování autem na větší vzdálenosti nějakou oblíbenou kratochvílí. Ale upřímně, je mu už jedno, jestli cestujete 10 minut nebo čtyřikrát tolik.

Ale je třeba dát pozor, ne vždy je ten místní cvičák ten nejlepší a nejvhodnější. Je to stejné, jako když kupujete třeba byt, vždy je lepší se podívat na více míst.

Předně je třeba ujasnit několik pojmů. V České republice existují dva základní typy kynologických cvičišť, které fungují na zcela odlišných principech. Prvním jsou kynologické organizace, sdružené v Českém kynologickém svazu nebo Moravskoslezském kynologickém svazu, Speciálním kynologickém svazu TART popřípadě v Českomoravské myslivecké jednotě (to se týká pouze loveckého výcviku).

Tyto kluby ve velké míře vznikly už před rokem 1989, kdy to byla jediná možná cesta, jak cvičit psa pod tehdejším Svazarmem. Tyto kynologické kluby fungují v současnosti jako všechny ostatní spolky, tedy na základě členství. Podáte si přihlášku, zaplatíte roční členský příspěvek a pak většinou můžete bezplatně celý rok cvičit minimálně základní výcvik poslušnosti a stop.

Druhým typem jsou soukromé psí školy. Ty pracují na ryze komerční bázi. Je to firma, kde si za úplatu můžete objednat službu, tedy výcvik psa. Oba tyto typy mají svá pro i proti.

Na druhou stranu je to firma, jako každá jiná, a tak si můžete vybrat trenéra a čas výcviku podle svých potřeb. Je na každém, co si vybere, úrovní výcviku obecně jsou oba typy srovnatelné, i když u obou existují špičkové a horší varianty.

Důležitou otázkou, kterou by si měl každý dopředu položit je, co by chtěl se svým psem cvičit? Samozřejmě je dobré vystřídat občas prostředí výcviku a i trenéry, protože každý má trochu jiné zkušenosti a jiný pohled na výcvik.