Jak na sušení hub doma

Jak na to

Podzim patří tradičně houbařům. Ačkoli houby rostou po celý rok, na podzim do lesa vyráží nejvíce lidí. Co ale s úlovky, které se nesní hned? K nejstarším způsobům uchování hub patří sušení. Víte, jak na to s pomocí moderních domácích spotřebičů? Ušetří vám spoustu času a především - takto usušené houby si zachovávají svou typickou vůni a chuť.