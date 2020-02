I jako domácí mazlíček si lemur zachová instinkty divokého zvířete

Krkavec jako domácí mazlíček? Jde to a je to zábava

Vnitřní prostor by měl být vytápěn na teplotu nad 20 stupňů - nezapomeňte, odkud lemuři pocházejí. Pokud použijete k vytápění infrazářič, měl by vyzařovat i UV složku záření, která je v denním slunečním světle přirozená.

Jako podestýlka se nejlépe osvědčují čisté dřevěné hobliny. Vnitřní i venkovní prostor by měl být vybaven dostatkem větví, odpočinkových plošinek a úkrytů před nepřízní počasí. Na škodu jistě nejsou ani zavěšená lana nebo provazové žebříky. To vše jsou skvělé příležitosti ke šplhání, které lemuři milují. Nesmí chybět ani stálý přístup ke zdroji čisté vody.

Domácí chov lemurů přináší jistě mnoho skvělých zážitků a také poznání. Nicméně je nutné neustále upozorňovat na to, že to nejsou klasická domácí zvířata a nepatří do rukou lidem, kteří by si je chtěli pořídit jen na okrasu nebo jako znak jakéhosi prestižního postavení.