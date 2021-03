Hromada práce mladý pár zaskočila. Jejich 200 let starý dům si ji ale zasloužil

Říká se, že rekonstrukce domu či bytu prověří pevnost nejednoho vztahu. Stejnou zkouškou prošli i 21letá Ellie a její partner, 25letý Ryan. A že jejich test stál opravdu za to.

Ve městě Barnsley, v anglickém hrabství South Yorkshire, si koupili tradiční 200 let starý domek. Stojí v ulici v sousedství jemu podobných, má jedno patro a za ním dozadu se táhne malá úzká zahrádka.

Interiér domku byl ale už starý a hlasitě volal po rekonstrukci, do níž se pár na počátku minulého roku také srdnatě pustil. Aby měli partneři na co vzpomínat, všechny práce a změny si natáčeli, takže nyní, když mají hotovo, mají také přesný přehled a doklad, co všechno se v jejich domě změnilo. Kromě toho, že video si mohou čas od času pouštět třeba s přáteli, je tento způsob zaznamenávání prací ve skutečnosti i velmi praktický.