Dřevostavby stoupají na žebříčku popularity

Dřevostavby získávají popularitu i pro rychlost výstavby a nízké provozní náklady. Klasické sruby nebo roubenky vídáme spíše jako rekreační. Zato moderní dřevostavbu nemusíme na první pohled vůbec rozpoznat od stavby zděné či postavené jinou technologií.

Dřevěná konstrukce totiž dovoluje rozmanité architektonické ztvárnění domu a může se skrývat pod klasickou omítkou či jinou úpravou fasády. Jako každá současná stavba ale musí vyhovovat všem normovaným stavebně fyzikálním nárokům, jako jsou pevnost, trvanlivost či požární odolnost, a požadavkům na energetickou úspornost domu.

V roce 2018 se v ČR realizovalo 18 287 rodinných domů, z toho bylo 2945 dřevostaveb, tj. 16,1 % (pro srovnání: v roce 2008 bylo dřevostaveb realizováno pouhých 5,3 %).

Způsob výroby a výstavby

Z hlediska postupu výroby a výstavby jsou nejrozšířenější dvě technologie: panelová/prefabrikovaná a v moderních dřevostavbách systém 2“ x 4“, tzv. two by four (dvakrát čtyři palce).

Panelové dřevostavby - produkují je spíše větší firmy, které montují rodinné domy. Rozhodující část výroby se realizuje ve výrobních halách, kde bývá dům nanečisto smontován a po ověření převezen na stavbu, kde je hrubá stavba na předem připravený základ hotová za dva až tři dny. Jasná přednost - rychlost výstavby.

Ekonomická efektivnost výroby u prefabrikovaných staveb spočívá v opakovatelnosti jednoho prvku vyráběného ve velkých sériích (několik desítek až stovek domů za rok).

Systém two by four - (nebo se mu také říká lehký dřevěný skelet) jeho název je odvozen od nejrozšířenějšího smrkového fošnového profilu 2" x 4", tedy cca 50 x 100 mm. Moderní dřevostavby využívají i jiné profily, snahou ale je, aby četnost prvků byla co nejmenší.

Celá stavba se skládá přímo na stavbě jako stavebnice z jednoho fošnového profilu, z něhož se vytvoří základní kostra domu, a ztužení z deskových prvků, nejčastěji cementovláknitých či dřevoštěpkových desek, které se hřebíky nebo sponkami kotví na nosnou konstrukci a spolupodílejí se na její statice.

Prostor mezi jednotlivými sloupky rastru se vyplňuje tepelnou izolací, což je důvodem pro menší tloušťku stěny dřevostavby ve srovnání se zděným domem. Tenčí stěny znamenají více prostoru v pokoji.

Doba realizace je sice delší než u panelových dřevostaveb, ale tento způsob výroby je dostupnější i pro menší regionální firmy. Ty ovšem mívají problémy v dodržení potřebné technologické kázně a kvality. Systém se dá snadno kombinovat s dřevěnými skeletovými systémy, ale i se zděnými, ocelovými a betonovými konstrukcemi.

Ceny - jak se orientovat

Je základová deska zahrnuta v ceně dřevostavby? Co vše je součástí ceny hrubé stavby?

Cena hrubé stavby se odvíjí od toho, co výrobce do této ceny zahrne. U většiny z nich to jsou kromě stěn a krovu i okna, střešní krytina, izolace, fasáda. Často jde ale o materiály ve standardu, takže je jejich výběr omezený nebo je dán.

Výrobce dřevostaveb také určuje dodavatele materiálů. Chcete-li materiál jiný nebo jiný barevný odstín, můžete si to dokoupit jako nadstandard.

Nezapomeňte ani na technické parametry. Je opravdu rozdíl, když je vám nabízena obvodová stěna o tloušťce 27 cm nebo 34 cm! To samé platí i o příčkách, stropech apod. Vstupní náklady se vám pak vrátí při vytápění. Určitě si zjistěte, zda je ve standardu i rozvod elektřiny a vody.

Citlivá místa dřevostavby

Dbejte na kvalitu provedení - levně a špatně provedené dřevostavby jsou opravdovou pohromou. Nevyplatí se ani šetřit na kvalitě použitých materiálů.

Akustika - pro akustiku lehkých staveb, mezi které se dřevostavby řadí, je dobré doplnit je materiály např. ve formě litých podlah, zděných příček nebo betonových stropů.

Akumulace - schopnost akumulace dřeva jako materiálu se liší od zděných staveb, rozdíl je i v jednotlivých konstrukčních systémech dřevostaveb. Dům z masivních dřevěných panelů má zcela jinou schopnost akumulovat teplo než stavba sloupkové konstrukce vyplněná izolací.

Vlhkost - dlouhodobému působení vlhkosti předejdeme kvalitní realizací stavby, bez tepelných mostů, které jsou zdrojem kondenzace vlhkosti. Důležitá je volba skladby stěny a její schopnost propouštět páry, stejně jako důkladné větrání objektu.

Půvabná roubenka ctí řemeslnou tradici, poskytuje zároveň maximální komfort odpovídající dnešním potřebám.