Dream Team - Mistři dílny: Vodní díla v podobě kovových růží a výjevu z české vesnice rozhodla o prvním Mistru dílny

Vodní prvek by neměl chybět v žádné zahradě. Záleží na tom, kolik máte místa, ale úplně nejlepší je na zahradě vytvořit biotop, který udělá radost nejen vám, ale i obyvatelům vaší zahrady z říše živočišné.

Mám pro vás tip na jednoduchý vodní prvek. Stačí vykopat jámu, do ní vložit nádobu s čerpadlem a naplnit ji vodou. Nádobu zakryjeme víkem s vyvrtanými otvory, aby voda mohla protékat zpět do nádoby. Víko pak pokryjeme kačírkem. Na povrchu postavíme rám z trámků, který bude vypadat jako futra, z vnitřní strany vyfrézujeme drážku pro hadici a do vrchní vodorovné části dáme děrovanou trubku nebo hadici. Při zapnutí čerpadla nám vznikne vodní stěna, která bude nejen zajímavým designovým prvkem v zahradě, ale zároveň zpříjemní ovzduší v horkých letních dnech nebo poslouží i ke svlažení majitelů zahrady a opět i obyvatel zahrady z říše živočišné.