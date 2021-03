Chytrá šatna se vám dokonale přizpůsobí

Komfortnější je šatna jako samostatný prostor, ať již u rodičovské ložnice, nebo u dětských pokojů. Samozřejmě, pokud to velikost bytu a místností dovolí. Může jít i o hůře přístupné místo, bez kvalitního přirozeného osvětlení. Provozu šatny tato méněcennost nevadí ani v nejmenším.

Základem prakticky vybavené šatny je vhodně zvolený úložný systém. Jde o systémové stojky, které můžete libovolně osazovat policemi, věšáky a zásuvkami. Doplnit je lze různými úložnými boxy do polic nebo organizéry do zásuvek. Pak budou mít věci své jasné místo.

Materiálu, který můžete pro obklad zvolit, se přitom meze téměř nekladou. Kromě oblíbených imitací dřeva, kamene, nebo dokonce kovu to může být i přírodní dýha, lakované sklo, grafosklo nebo třeba zrcadlo.

Tam, kde je prostoru méně, budou dobrým řešením dveře, které se zasouvají do stavebního pouzdra. Tedy do jakési plechové kapsy zabudované do klasické zděné stěny, sádrokartonové příčky nebo jiných systémů suché výstavby.