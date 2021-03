Chcete prodat byt či dům? Ukažte jejich potenciál

Před focením se tak nevyhnete radikálnímu úklidu. Začněte tím, že uložíte co nejvíc osobních věcí do sklepa, aby se interiér odlehčil. Schovejte kabáty a boty, ukliďte šampony, mýdla a ručníky. Kuchyňskou linku nechte prázdnou.

Teď máte úplný základ. A lze začít s úpravami interiéru. Pustit se do toho můžete sami, nebo můžete využít služeb profesionálů, tedy designéra či home stagera, tedy člověka, který se zabývá právě jen home stagingem. Že by to přišlo draze, není tak docela pravda.

Když ale půjde třeba o dům, který je po desítkách let zavalen haraburdím, bude to chtít víc. „V takovém případě jako součást home stagingu provádíme odvoz všeho nepotřebného, co by kupující mohlo odrazovat,” doplňuje Petr Podlešák.