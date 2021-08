Venkovský dům a hrad Romana Horkého

Z užitkové zahrady, za humny původního majitele – mistra koláře, se stala během bezmála třiceti let (nejprve sem Roman jezdíval jen na chalupu) místem pro odpočinek, radost, harmonii, ale i nekončící práci všech zúčastněných.

„Vždycky říkávám, že domov je nejvíc. Energii dobíjíš tam, kde žiješ. Proto to tu chci mít podle našich představ a malebné. Všude, odkud se podíváš, musí být uklidňující pohled.

Úprava před barokním křížem je mé dílo. Nechám si ale poradit, co zasadit, a někdy mě to i baví rukama upravovat. Bez rukavic, nejsem žádný virtuos,“ usmívá se náš průvodce a zásluhy o největší část zahrady přenechává manželce Lucii, která si zakládá na tom, že osazuje zahradu tak, aby v ní byl život – včely, motýli, ještěrky, brouci, ježek.

Ale musím Romana usměrňovat, protože on by všude nejraději sázel stromy... Máme rádi přírodu, ale v té volné motýla dneska téměř nevidíte. Tak co jde, ukazujeme dětem tady.“