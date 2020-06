Václav Vaňura si mezonetový byt zařizoval podle svého. Měnil dispozici i podlahy

V obýváku jednu stěnu „zabírají“ zavěšené kytary. A pracovní kout, který se vešel do ložnice, je vlastně malým nahrávacím studiem!

„Něco píšeme společně, něco si textuji sám. Mám i pár textů od kolegů muzikantů, např. Pokáče či Kuby Ryby. Konečně mě to také donutilo naučit se streamovat, díky čemuž dvakrát až třikrát týdně posílám do světa cca půlhodinový pořad Láska za časů corony. Jsem tak v kontaktu se svými posluchači a fanoušky, kterým můžu touto formou třeba zahrát něco na přání.“

„Do bytu jsme si hodně věcí vymysleli a navrhli sami, změnili jsme i dispozici celého bytu. Dali jsme samozřejmě i na rady odborníků. Naše známá architektka nám pomohla vymyslet spoustu různých zlepšováků, které by nás jinak ani nenapadly. Ať už jde o chytré umístění pračky se sušičkou, novou komoru pod schody či skleněnou příčku, která v obývacím pokoji dotváří klidovou a herní zónu, kde mají nyní děti svůj další koutek. Pravda, andulka našeho syna měla na funkčnost skla v polovině pokoje ze začátku dost odlišný názor,“ vzpomíná se smíchem zpěvák.

K rekonstrukci mezonetového bytu (pod střechou je dětský pokoj a ložnice s pracovním koutem) přistupovali natolik citlivě, že si třeba sehnali staré parkety, aby podlahu mohli v původním stylu protáhnout z obýváku až do kuchyně.

Nábytkovou sestavu polic kolem televize si také vymysleli sami a od začátku přesně věděli, kde, co bude - sbírka elpíček, cédéček, knih, ale i autíček…

Schody do horního patra už tu byly, prostor pod nimi byl využit na další poličky i malou komoru velikosti vestavěné skříně.

„Přišli jsme sem z bytu, který jsme měli celkem nedaleko - v této lokalitě se nám líbilo, jen jsme potřebovali více prostoru. Je tady klid, jsme kousek od Divoké Šárky, a přitom máme z horních oken výhled na celé centrum Prahy a na metro je to také kousek.

Vladimír Janata by byt neměnil

Byt je to sice moc příjemný, ale přece jen jsem vyrůstal v rodinném domě a vím, jaké má takové bydlení výhody. A tak si pomalu plánujeme, že bychom se jednou přestěhovali do nějakého vesnického domu - někde skoro na samotě, blíž do přírody, kousek od lesa a třeba i rybníka,“ usmívá se zkušený organizátor eventových akcí.