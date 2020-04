Pohyblivý domov na podvozku Tatry

Sám Petr o sobě s úsměvem říká, že už zničil několik motorů a aut. Je mechanikem a hlavním řidičem týmu. A to i přesto, že titul inženýra má ze zemědělské školy, řečené hnojárny v Praze-Suchdole. Obor tropy-subtropy.

Marek, autor myšlenky na expedici a zakládající člen týmu ve stejném duchu dodává: „Jsme parta šílenců“ a počítá do sestavy i jejich partnerky Kateřinu a Lucii, které na projektu spolupracují a také se nějaký čas aktivně zúčastňují zdolávání trasy vedoucí přes devětašedesát států.

K posádce patří i dva střídající se kameramani. „Jsem zvyklý – objel jsem za rok a půl Afriku a jednou už i svět za dva roky. Je to opravdu něco jiného než být na dovolené v rekreačním karavanu. Žití a spaní v autě znám a podle toho jsme také celé auto připravovali,“ dodává Marek, když nás zve do útrob expediční tatrovky.

Na střeše kamionu je plošina s fotovoltaickými panely a se čtyřmi skládacími stany, které se staví v místě přespání. Každý pro dva lidi, ale vyspalo by se tam i deset namačkaných cestovatelů.

„Průlez, i když se to třeba nezdá, má poměrně složité technologické řešení, ale je důležitým prvkem i pro psychiku. Posádka je díky němu v přímém kontaktu a skoro všichni ze sedaček vidí na řidiče a kabinu i před auto na cestu,“ upozorňuje Petr.

Úplná ponorková nemoc, hrozící tam, kde je delší dobu skupina lidí na omezeném prostoru, tak během příštích dvou let základní posádce nehrozí, protože se osazenstvo bude proměňovat. Odpočinek je čeká, až se obytný vůz nalodí na zdlouhavou cestu přes oceán.

První etapa je do Vladivostoku. Přes Evropu, Turecko, Gruzii, Arménii, Ázerbájdžán, Írán… napříč Mongolskem a přes Rusko. „Z Vladivostoku v půli října přepravujeme auto do Jižní Ameriky. Tam projedeme i kus Severní Ameriky a bude nás čekat Afrika,“ vypočítává Marek.

„Motor, převodovka i podvozek jsou tatrovácké. Je to celé české auto sestavené z několika už používaných aut. Kabina řidiče zůstala asketicky vojenská. Koupili jsme podvozek, který se prodloužil,“ vyjmenovává Petr.

Jen automatické dohušťování kol za jízdy je argentinské výroby. „Mezi fanoušky je polovina lidí, která fandí cestování, a druhá polovina jsou patrioti značky Tatra. I proto obnovujeme myšlenku původní expedice a chceme se ve světě ve vší vážnosti pyšně předvést a blýsknout se, co u nás doma umíme. Tatra je 120 let stará značka a my jsme na ni také pyšní.“