Nepřehlédnutelný domov Petra Markova

Je sice, jak občas říká, kluk z pražských Strašnic, ale posledních deset let žije spokojeně v malé vesničce kousek od slapské přehrady.

Originální, netypický, nepřehlédnutelný, a přesto do prostoru pasující dům od úspěšného akademického architekta Stanislava Picka poskytuje veškeré pohodlí těžící z kouzla místa – včetně výhledu do krajiny.

„Okoukali jsme to při našich cestách do civilizovaného zahraničí, kde je to většinou běžné,“ konstatuje náš hostitel a jeho hravost potvrzují hned vchodové dveře, na kterých je místo zvonku starobylé kruhové klepadlo.