Markéta Muzikářová ráda zahradničí

„Žije se nám tady hezky. Hlavně jsme rádi, že už jsou za námi stavební práce. Měnily se tu subdodavatelské firmy a stavba nebyla bez stresů. Ale to zná asi každý, kdo stavěl dům svépomocí. Dnes bychom dost věcí udělali jinak. Například prosklené dveře do pracovny jsem navrhla sama, aby pouštěly více světla do obýváku, ale teď pro člověka pracujícího v pracovně je to spíš na obtíž.