Kuba Ryba si v domě se zahradou užívá stejně jako na chalupě

Podlouhlé stavení s klasickým venkovským průjezdem je příjemná lajna začínající obývacím pokojem (s mírně nadměrnými metry), útulnou kuchyní s jídelním stolem uprostřed, vstupem do domu a přijímacího „salonu“ a chodbou do nemalé ložnice s oknem do dvorku.

Vypadá to, že kutnohorská kapela milých punkerů se stala během let postupně slavnou. „Přesně! Sami jsme to nevěděli a někteří z nás to nevědí doteď,“ směje se Kuba.

„Když jsme se tu zabydleli, tak jsem si před domem všimnul pána, který postával pod okny. Zeptal jsem se ho, jestli něco nepotřebuje, a on, že tady do deseti let vyrůstal. Pozval jsem ho dál, v zahradě se rozhlédl a začal mi vyprávět, jak to tu vypadalo před sedmdesáti lety. Obrovský zážitek. Má to tu opravdu hezkou energii. Moc to neřeším, ale buď to tak cítím, nebo ne. To je, jako když ti něco k pití chutná, nebo nechutná. A občas tady zamáváme gripenům. Vidíme, že jde jenom o cvičné lety, tak je to dobrý.“