Kouzelná vilka orlojníka Petra Skály

„Technické věci a hodiny mě bavily vždycky. Poměrně brzy jsme přišli na to, že uživit se prodáváním soch není až tak snadné a z koníčka se mi postupně stal nový obor, kterému se dnes už třicet let věnujeme spolu se ženou.“

Je shoda okolností, že manželé spolu žijí ve vilce po předcích paní domu. Ale není náhoda, že sto let stará stavba s věžičkou a členěnými okny má dosud svou původní atmosféru, kterou by bylo škoda narušit něčím moderním.

Kamenné schodiště do podkroví je toho dokladem. A nové zelené vstupní dveře do domu byly vyrobeny podle původní předlohy a také skvěle zapadají do celkové atmosféry domova se zahradou.

Ale vývoj města i ulice zarazila válka. Rozjelo se to až po sto letech. Ještě za nás jsme tu měli za plotem bažanty a srnky. Dnes jsou kolem novostavby,“ dodává pan Skála, který tu už také cítí své kořeny. Ostatně tu patnáct let s nimi bydleli kamarádi - také sochaři.

Nic na tom nemění, že všechny hodinové stroje nejsou až tak složité a jsou si podobné, nastudujete je brzy a zbytek jsou zkušenosti. I když budete opravovat sto první, tak se můžete něco přiučit. Pokud u práce myslíte, tak se vždycky něco naučíte. Při takovéto práci vždycky víte, do čeho jdete a na druhé straně je to vždy tak trochu skok do tmy. Je to tvůrčí práce, ale musíte k ní přistupovat s pokorou, protože jde o historické stroje. Mnohdy je před námi opravoval někdo, kdo k tomu neměl předpoklady.“