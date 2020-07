Klára Haunerová: K minimalismu mě přivedlo časté stěhování

Ve svém bytě si nechala jen to základní a udělala významný počin. Věci začala rozdávat těm, kteří je potřebují více než ona. „Něco jsem dala na charitu, oslovila lidi přes různé aplikace a byla zvědavá, kdo ke mně domů přijde,“ vypráví Klára Haunerová.

A zaujatě pokračuje. „Přišli různí lidé, byli to svým způsobem moji hosté a já poslouchala jejich příběhy. To mě moc bavilo,“ dodává.

Za čtvrt roku se jí podařilo rozdat velkou část domácnosti, něco symbolického i utržila. A strašně moc se jí na duši ulevilo. Svůj pozdější návrat s taškou v ruce vnímala jako start do nového života.

Klára má příjemný byt v činžovním domě v centru Prahy. Je na klidném místě, s výhledem na řeku Vltavu. Na Náplavku, kde jsou skvělé farmářské trhy, to má opravdu kousek.

Když se ale vrátila, byl to holobyt. Udělala si seznam věcí, které jí v bytě chybějí, a měsíc za běžného chodu pozorovala, zda je opravdu potřebuje. Kromě postele, židle se stolem to byly květiny, motivační citáty a fotografie z cest. Dala si jen dva dny na to, aby se zařídila, více času tomu věnovat nechtěla.