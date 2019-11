Ke kovářskému řemeslu přičichl už v dětství, jeho výtvory používal i Jackie Chan

Štěstí v kolektivizačním neštěstí bylo, že se prarodiče Luďka Kalného nemuseli z domu stěhovat a jeho otec Jan byl vyslán do učení na kováře na severní Moravu. Aby jednou opravoval zemědělské stroje a dělal všechno, co je v JZD třeba.

Jenže on se vedle ostření radlic a opravy strojů pustil i do umělečtější kovařiny a za pár let se vypracoval na uměleckého kováře, který renovoval kostelní kříže na kupolích, dveřní zámky historických objektů nebo vyráběl železné dveře a mříže do renovovaných domů v Jihlavě i okolí.