Jan Krůta ctí svátky bezčasí

„Té právě dokončované trilogii říkám historický přehledník. Každý díl je tisíc stran rukopisu o historii světa, Česka, středočeského Benešovska a Podblanicka a mojí vesnice... Ta vesnice se dvěma románskými kostely na odvěké cestě z jihu na Prahu má totiž jedinečnou minulost. Jsem zadek mého předka a jako zadek za svým předkem musím jít. Znát kořeny je důležité. Bez nich skončíš jak naše smrkové lesy. Co tě napadne, to tě sežere a větší vítr tě sklátí,“ říká spisovatel a textař s úsměvem.

„Dneska píše paměti, i kdo paměť nemá. Romány i ten, který si neumí napsat ani životopis. Došlo mi, že bych měl konečně napsat i něco takového, jako je ten kostelík z 11. století vedle domu. Lidi žijí ze dne na den a pak zjistí, že se nemají čeho zachytit. Chybí jim něco neotřesitelného. Co přežije věky. Ten 'mrakodrap' z jedenáctého století možná postavil můj prapra... A navzdory staletím stojí na stejném místě skoro tisíc let. A co zbyde po mně? Co zbyde po vás?“