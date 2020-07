Jan Bendig si pořídil nový dům, stěhování stihl těsně před karanténou

„Opravdu jsem tu mockrát koukal přes zeď a říkal si, jaké má Monika pěkné bydlení a že by se nám tu také líbilo. Už proto, že z přírody jsme za dvacet minut po Strakonické na Smíchově,“ usmívá se náš hostitel, když nás provází přízemní novostavbou, jejíž interiér ještě není doladěn do posledního detailu.

Janovu příslušnost ke stavu showbyznysovému potvrzuje i malá místnost, kterou proměnil na pohodlnou šatnu. Těžko na první pohled rozlišit, co je ještě kostým, a co už je civilní oblečení.

Praktický dům do „L“ s dlouhou chodbou a dveřmi do pěti místností i garáže pod jednou střechou má více vstupů na zahradu, včetně velkých francouzských oken.

„Ještě nás čeká spousta práce na zahradě. Teda spíš Lukáše. Nejdřív vykopání místa na bazén. Ale už teď venku rádi grilujeme a radujeme se z návštěv, kterých jsme si v minulých měsících neužili. Bývá nás tu i patnáct a připravujeme třeba choreografie do klipů. Mně to dává dost zabrat, protože tanečník nejsem. A zahradník ze mě nikdy nebude. Už jsem zabil několik kytek,“ přiznává úspěšný „absolvent“ a fanda televizní „federální“ soutěže o titul Superstar.

Jan s Lukášem si mohou z obývacího pokoje s kuchyní užívat výhledu úzkými, avšak vysokými okny na vzrostlé stromy u sousedů, kteří neváhali do zakládané zeleně hodně investovat.

„Ještě sem plánujeme spoustu dalších věcí, včetně závěsů, polštářů i toho krbu. Na zdi v předsíni zatím visí rámečky bez fotek…“ vypočítává rodák z Hradce Králové. Od šestnácti let – po pěvecké soutěži – žil v Praze a nyní zapouští kořeny ve svém domě.

„Při dokončovacích pracích na domě jsme to měli s Lukášem rozdělené podobně jako v našich profesích. Manažer jednal s firmami a řemeslníky, přestože jsme přišli vlastně do hotového, a já se soustředím spíš na vybírání designových detailů, i když samozřejmě vše spolu probíráme a shodujeme se.“ Atmosféru kolem koronaviru vnímají všichni. Jan Bendig není výjimka:

„Nic ze mě nešlo a pořád jsem si říkal, kdy už to přijde. Nápady ale nepřicházely. Nemám rád se do něčeho tlačit, tak jsem to nechal být a nedávno jsem během krátké doby složil tři písničky a teď už natáčíme nový videoklip. Mám za sebou dvě vydaná alba a potěšilo mě, že z nich fanoušci mají radost.