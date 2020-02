Jak bydlí hudebník Michal Faitl z Mandrage

Třiatřicetiletý Michal to má vůbec jinak. Sám připouští, že k rozevlátému umělci a bohémovi má o něco dál než k racionálnímu workoholikovi, kterým se sám cítí být.

Nejezdí totiž jenom za fanoušky, ale i do truhlářské firmy, kterou s kamarádem přemístili do třicet kilometrů vzdáleného Švihova. Pořídili si tak velký stroj, že sehnat pronájem haly byl v Plzni problém.

„Odsud z bytu to máme patnáct minut pěšky do centra, za barákem teče řeka a les – ideální místo!“

Samozřejmě má v třípokojovém bytě většinu nábytku na míru a podle svých představ. „Ještě si chci nakreslit a udělat skříňky z masivu do koupelny, aby nebyla tak pocitově studená.“

Michalův současný obor ocení i jeho pes Barnabáš, který má z první ruky k dispozici dřevěnou hračku – hlavolam z produkce páníčkovy firmy! Čtyřnohý parťák si pohodového bydlení užívá i proto, že vedle častých procházek do blízké přírody má díky okénku s padajícími dvířky volný vstup i na prostornou terasu, takže může být venku, i když je sám doma.

„Ale to je náhoda. Pravda je, že sám mám rád černou a její odstíny. Není náhoda, že mám dnes na sobě černé triko a šedé džíny. Je to pro mě barva klidu.

„Při mém časovém zaneprázdnění – všechny pracovní dny v práci a všechny víkendy s kapelou – se na nějakou stavbu rodinného domu nechystám. Jedu v takovémto zápřahu už třináct let a to je opravdu dlouho. Když mám v sobotu ráno náhodou volno, tak nevím, co s ním,“ usmívá se Michal.