Malířka Zdeňka Rambousková má inspiraci za okny

„Asi jsem se s nějakými výtvarnými geny už narodila a je to možná už i deformace, že když vidím hezkou krajinu, hned bych malovala. Do plenéru chodím ráda a maluji opravdu klidně i tady na zahradě. Naše nádherné, možná trochu drsnější Jeseníky máme na dohled. Dříve jsem jezdila s přáteli na ryby, rybáři lovili a já malovala vodní hladinu. Voda vás tak nějak zklidní. Vodní zátiší, ale i poklidná Haná nebo vinice na jihu Moravy – to mám ráda.“

„Jsem doma ráda, ale nebývám tu až tak často a nevyužívám to tu, až jak by se nabízelo. Jezdím hodně po výstavách. S tím, co vytvořím, musím také takříkajíc na trh, a i to je časově náročné. Nemohu si ale stěžovat, lidé poznají kvalitu, nenechají se ošidit a už přišli na to, že je lepší mít v interiéru jeden originál než deset plakátů.“