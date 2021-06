Herci Roman Říčař a Zuzana Kajnarová, manželé ze mlýna

„Vyřizování papírování a povolování kolem obnovy rybníka trvalo šest let! To nechcete slyšet... Samotné práce pak trvaly šest měsíců,“ usmívá se dnes při pohledu na výsledek snažení náš hostitel a jeho žena dodává:

„Můj muž je blázen a megaloman, takže zatímco já chtěla v ruinách mlýna vytrhávat kopřivy, on už plánoval, kudy bude jezdit buldozer. Ale do Prahy to máme autem čtyřicet minut, a tak se to dá skloubit i s prací.“