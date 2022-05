Heidi Janků má svůj kus ráje

„Součástí toho bude i rozšíření plata kolem bazénu, protože já žádná zahradnice nejsem, a čím méně plochy na údržbu, tím lépe! A to ještě tak dvakrát za léto využívám služeb zahradníka,“ usmívá se naše hostitelka, které jsme hned podsunuli myšlenku, že i zahrada v plné kráse by nás dříve či později zajímala. Dobrá zpráva pro fanoušky – jsme zváni!

„Už jsem si tu připadala jako v antiku, i když mi vždycky vyhovovalo, že jsme to tady měli útulné. Ale už jsem toho tady měla moc. Byli jsme s manželem oba schraňovači. Já bývala úplná veverka a neuměla jsem nic vyhazovat. Rekonstrukce byla šancí zbavit se i zbytečných věcí. Barák si už po letech rekonstrukci zasloužil, tak jsem to vzala z gruntu.

Měla jsem představu, aby to bylo moderní, minimalistické a snadno ukliditelné. Je pravda, že bez rad a pomoci mého synovce a jeho partnerky – kteří dělají v oboru a u kterých jsem navíc viděla podobně a čerstvě vytvořený jejich interiér – bych do toho tak odvážně nešla. Museli mi slíbit, že mě v tom nenechají samotnou,“ usmívá se zpěvačka, která se už před lety naučila být sama sobě manažerkou.

„Bydlí se tu hezky, ale nějaké dodělávky mě ještě čekají. Nemluvě o tom, že si ve skrytu duše pohrávám s myšlenkou na to, že bych si dovedla za pár let představit bydlení někde tady v okolí, ale v menším bungalovu. Zatím tu provoz zvládám a je pravda, že v podkroví jsou připraveny pokoje pro hosty. Ivošovy děti s rodinami tu bývají často a jsem ráda, že nám to všem dohromady funguje. Mám je kam uložit a vídáme se rádi. Když jsem tu ale sama, je to zbytečně velké a náročné na údržbu.“