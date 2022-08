Eva Borská má doma dostatek prostoru i na tanec

„Vyrůstala jsem v hudební rodině a na několik let se zpěv stal mou profesí. Pak ale nastal zlom, kdy jsem měla pocit, že už tam pro mě není místo. V té době přišla nabídka práce v televizi, která odstartovala novou etapu mého života. Po zkušenostech se zpravodajstvím nyní spolupracuji na vzniku Receptáře Prima nápadů,“ pochvaluje si maminka páru školáků s tím, že si vždycky ráda i příležitostně zazpívá. I když už bez velkých ambicí.

Samozřejmě si zkušenosti z práce přenáší i do vlastní kuchyně a domácnosti, brzy také do teprve plánované zahrady u domu. Zázemí a plochu na to opravdu má. Stejně jako manželovu podporu.

Inspirace podle ročního období

„V době covidu jsem jako mnozí jiní přemýšlela, co vše se může stát, a protože potřebuji pořád něco dělat, tak jsem si z pokoje pro hosty zařídila kosmetický salon a rozšířila si i vzdělání. Zatím přijímám klienty pouze na doporučení, ale třeba se jednou salon rozšíří do větších rozměrů,“ konstatuje Eva Borská, když nám dům ukazuje od zápraží a chodby vedoucí do garáže, a právě do jejího království.

Velkorysá kuchyň s jídelnou potvrzují, že se tady vaření neodbývá. Manželé se v něm - nepravidelně - střídají. Foto: Petr Hloušek, Právo

„Současná práce mě baví moc. Zkušenosti z pódia jsem si přenesla do komunikace s divákem přes obrazovku.

A v kuchyni používám opravdu všemožné sirupy, tinktury a jiné recepty z našeho pořadu. Mnohé si doma sama zkouším ještě předtím, než je odprezentuji. Chci, aby naše tipy diváky bavily a byly jim srozumitelné. Navíc chceme, aby byly rady poplatné ročním obdobím a sezonním specialitám. Natáčíme tedy proto většinou jenom čtrnáct dní předem.“

Autentická zahrada je na řadě

Na zahradě si chtějí s manželem vybudovat domácí wellness a pozemek upravit spíš do přírodní a divočejší podoby. A propojit ho s navazující zelení, která je už naštěstí mimo povolenou výstavbu.

„Chodí nám k plotu srnky! Jsme v kontaktu s místním myslivcem a už jsme se bavili o tom, že bychom u plotu srnkám vybudovali krmelec,“ pochvaluje si paní Eva „divoké končiny“ u Černého Mostu s Prahou za horizontem.

I z dívčí „komnaty“ je vstup na společnou terasu. Foto: Petr Hloušek, Právo

V budoucí rajské zahradě nebudou chybět ani zeleninové a bylinkové záhonky. A možná tam budou - v duchu spolupráce s Receptářem - i včelí úly. A podle hlavy rodiny i domečky pro čmeláky.

„Rozhodli jsme se s manželem zachraňovat přírodu. Já jsem takový nadšenecký typ. Jak vidím, že někdo umí něco zajímavého, tak si to chci také zkusit. Po vyladění interiéru je čas na konečnou úpravu pozemku. Zahradu opravdu chceme - jak říkají kolegyně, odbornice - nezkrotnou. Žádné palmy a rostliny, které do naší přírody nepatří.“

Chytré a pohodlné bydlení

Na celém interiéru včetně ložnice a dětských pokojů je patrná promyšlená spolupráce s architektem při projektu i architektkou při zařizování interiéru.

Rodiče mají v koutě ložnice vanu, paní domu jako solitér kosmetický stolek s velkým zrcadlem („Splněný sen z dospívání,“ usmívá se paní Eva.) Děti mají u svých pokojů vlastní šatnu, koupelnu s WC a horní pokoje spojuje prostorná terasa s venkovním schodištěm do zahrady. („Jednou budeme muset hlídat, jestli nám po nich nechodí nápadník za dcerou...“)

Chytrý dům s ovládacími panely a elektronicky zavíranými dveřmi dělá majitelům radost už tři a půl roku.

„Bohužel ani my jsme se nevyhnuli nepoctivým dodavatelům, se kterými se spolčil i člověk, který měl naši lety vybudovanou důvěru - stavební dozor. Na finanční úniky jsme přišli kvůli covidu, kdy jsme najednou měli spoustu času a mohli se více věnovat kontrole stavby. Třeba bude naše zkušenost varováním pro vaše čtenáře.“

Vřelá pohostinnost

„Jsem holka z proseckého paneláku a vím, co to je žít v malém bytě. Teď máme velkorysý prostor, na který se rychle zvyká. Obráceně to bývá horší. Nicméně je to klasická dispozice s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem v přízemí a ložnicemi v patře.

Šlehačkou na dortu je koupelna propojená s ložnicí. Foto: Petr Hloušek, Právo

Nejprve jsme se inspirovali v časopisech a na různých serverech. Až nás zaujala reportáž z jednoho domu, kde byl uveden i pan architekt. Tak jsme si ho dohledali a poprosili, jestli by nás zkontaktoval s tou rodinou. A oni nás opravdu pozvali na návštěvu!

Měli ze svého bydlení radost a vše nám vřele ukázali i s komentářem, co by dnes udělali jinak. Hodně nám tak pomohli. Byla to velká inspirace,“ pochvaluje si milou zkušenost naše hostitelka stejně jako fakt, že při televizním natáčení poznává spoustu šikovných lidí.

„V civilním životě mě pak o to více baví podporovat české výrobce. Třeba osvětlení. Při zařizování interiéru jsme si dali záležet i na tom, aby šlo o rukopis a práci jednoho odpovědného člověka. Většina detailů je tady vyrobených na míru. Pan Fencl je navíc opravdu srdcař a pečlivý truhlář z Českých Budějovic - doporučil nám ho dodavatel bílé techniky. Sehnat skutečně dobrého řemeslníka - který zakázku přijme a dovede do zdárného konce - byly opravdu nervy. Tak uvidíme, jak se nám to povede se zahradou,“ neztrácí energii ani úsměv paní Eva.