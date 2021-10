Cukrář Josef Maršálek je rád, že skončil na vesnici

„Intuitivně jsem se vrátil k práci na zahradě a i Péťu jsem navedl na to, že není nic lepšího než si vypěstovat vlastní jídlo! Máte k němu i jiný vztah - vše máme ze semínka, nekupujeme ani sazenice. Děti by se ve škole měly učit, jak dlouho trvá, než něco vyroste, a kolik nadojí kráva.”

„Ale nikdo není hloupý, všude na světě jsme stejní a chceme dostávat kvalitu a jsme připraveni za ni i zaplatit. To neznamená, že neexistuje potřeba kupovat si levné potraviny. Mají na trhu své místo, ale vše musí být v rovnováze. Neznám nikoho, kdo by přišel do obchodu a řekl - dejte mi to nejhorší, co máte. Ale jak říkával můj děda: Se mnou každej vydrbe jenom jednou. Ale i to jednou se může prodražit. Často býváme napáleni. Samozřejmě jsem potkal i nepoučitelné lidi.“