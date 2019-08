Barevný život i domov zpěvačky Nadi Válové

„Pohoda, a ještě se sedačka třese tak, že je to i hubnoucí kúra,“ směje se Naďa a věřím, že by se i Petr Hapka při tom pohledu pobavil.

Bordury kolem střešních oken pak už sama polepila kamínky. Tak hravá je! Bráchové mají pokojík samozřejmě vyvedený v modrém. „My jsme se rozhodla,“ potvrzuje s úsměvem citací partnerky vzájemnou harmonii i při rozhodování o tom, co kde a jak bude, pan Jiří. Spolu jim to ladí tři roky.

„Jsou to moji archandělé. Očekávaný třetí se měl jmenovat Rafael. Ale miminko jsem potratila. Jsou to dva roky a pořád se z toho nemůžu úplně dostat. Navíc se to stalo v našem pražském bytě. Věděli jsme, že už tam nikdo nechceme být, a z Prahy jsme se přestěhovali do Budějovic a před půl rokem jsme se díky náhodnému setkání dostali k nabídce tohoto bydlení. Máme tu i svoji zahrádku, kluci bazén a trampolínu. Z druhé strany pár metrů na hřiště….