Architekt Václav Navrátil vyřešil rébus ohledně bydlení po svém

Se ženou ekonomkou a dvouletým synkem (ten se do diskusí nezapojoval) dospěli k poznání, že na vlastní byt v Brně – kde se jim pracuje a žije dobře – nedosáhnou.

Raději zvolili podnájem a hypotéku investovanou do vybudování vesnického, ale moderního stavení, splácejí i pomocí občasného krátkodobého pronajímání rekreantům, se kterými se tu vlastně střídají. A jednou to bude zázemí jenom pro ně.

„Inspiroval nás víkendový pobyt v Rakousku, kde jsme si pronajali venkovský domek a při pohodovém posezení na dvorku si uvědomili, jak by se nám něco takového líbilo doma.“

Hodně jsme si toho tady udělali sami. Včetně osekávání trámů, které jsme použili na strop v místnosti s velkými okny. A vše se vybudovalo bez těžké techniky, která by se sem úzkou uličkou nedostala.“

Místo na střeše je využito k relaxaci – v sauně i v bazénku. Stěna je ošetřena podle japonské inspirace – co je opálené, to nehnije.

„Vyklidit to tady a sehnat jim jiné bydlení byl tvrdý a dlouhý příběh. Moc jsme nevěděli, do čeho jdeme… Nakonec nám byli vděční i sousedé, kteří se dřív uličkou kolem stavení báli pomalu chodit. Původní domek jsme nakonec raději zbourali, i když si myslím, že odstraňování původních staveb i na vesnici bývá někdy na škodu. Na jeho základech jsme postavili nový, i když v původním rázu, a připojili k němu moderní dostavbu,“ ohlíží se Václav Navrátil.

Ale vrátil se do rodných končin. V Bukovanech má babičku a navíc zdroj místního vína.

„S vědomím, odkud s kolegy pocházíme – z Hané a Slovácka –, jsme si do filozofie práce našeho ateliéru vepsali i to, že ke každému zadání přistupujeme individuálně, se snahou vymýšlet nová a přitom proveditelná řešení, ale zůstávají nám blízké tradiční principy a selský rozum,“ dodává architekt Navrátil, který s kolegou nasbíral inspiraci a zkušenosti nejen z Prahy, Rotterdamu, ale i z Los Angeles nebo New Yorku.