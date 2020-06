Andělský domov zpěvačky Kamily Nývltové

V nedávných dnech měla Kamila čas na nahrání nového singlu, který pro ni napsal Pepa Vojtek a Xindl X (V plánu mám). A samozřejmě se už těšila na návrat na muzikálové scény – do Hudebního divadla Karlín (Dracula), Broadway (Kleopatra), ale třeba i do Brna. Čeká ji i zkoušení odložené premiéry muzikálu s hity skupiny Queen – We Will Rock You v režii Petra Novotného.

Už ale ví, že její vánoční koncert bude 28. 11. To se to plánuje! A hlavně ví, že bude vystupovat jako sólová zpěvačka na evropském turné Two Steps From Hell se slavným skladatelem filmové hudby Thomasem Bergersenem (Avatar, Piráti z Karibiku, Letopisy Narnie, Harry Potter…). A to se počítá! Nyní je čas se také zabydlet ve vlastním bytě.

„Dnes jsou sice moderní tzv. holobyty, sterilní a strohé, já dávám přednost zdobnějším i barevnějším. Přítel má naštěstí dobrý vkus, občas mě usměrní a některé kousky nábytku jsme už kupovali spolu.“

Kamila Nývltová Foto: Jan Handrejch, Právo

Rodinný klan

„Bydlíme tady s přítelem a se psem, který je teď ale také u našich. Tady ve Vysočanech je to už pět let můj domov. Když jsem se přistěhovala, tak tu byla jenom kuchyň. Vlastně holobyt.

Vše od začátku jsem zařizovala podle sebe. Mám ráda útulné prostředí. A také ráda dostávám jako dárek anděly, už jich tu mám sbírku,“ pochvaluje si Kamila, protože její 2+kk s dlouhým balkonem je opravdu útulný a světlý byt.

Jediné, co ji mrzí, je, že výhled do březového háje (pravda, spíš náletové zeleně) mezi jejím domem a cyklostezkou má jednou nahradit další developerská výstavba.

Možná ale tou dobou už bude bydlet jinde a zase podle svých představ – v bungalovu s rovnou střechou a zahrádkou. Někde mezi Prahou a Rtyní v Podkrkonoší.

Andělé s námi tu jsou! Foto: Jan Handrejch, Právo

„Už se těším, až jednou budeme ve větším. Tam budu mít svoji místnost, kde si všechny svoje ozdoby budu schraňovat.

Přítel už teď občas nadnese, jestli těch ozdobiček není moc. A můj velký a bývalý dětský pokoj ve Rtyni teď okupuje brácha a na mě připadla komůrka…,“ usmívá se naše hostitelka a hned dodává, že je její táta šikovný kutil. Někdy je činorodý až moc a máma ho nabádá, aby zpomalil. Ona sama je spíš po mámě zaměřená na hezké detaily a vylaďování interiéru.

„Hlavně jsme už dlouho rodinný tým. Máma mi dělávala manažerku, táta, i když je u nás ředitel hudební školy, tak je i zvukařem a spoustu akcí už jsme produkovali společně. Maminka má uměleckou agenturu, takže jsme úplný klan.“

Vysněná Kavárna Na mýtince

„Máma se celý život pohybovala v gastronomii a já si dovedu představit, jak si jednou otevřu někde u nás na výletní trase kavárnu. Také už teď přesně vím, jak by měla vypadat,“ popouští Kamila uzdu fantazii při putování časem.

Atypická okna dodávají mile zařízenému bytu osobitou atmosféru. Foto: Jan Handrejch, Právo

„Teď je dost času přemýšlet i nad budoucností,“ dodává vystudovaná podnikatelka v oděvnictví.

„Ten obor mě příliš nechytil, ale roušky jsem šila. Bavilo by mě provozovat kavárnu, kde bych pekla. To mě baví! Mám ráda dobré restaurace, které jsou třeba i mimo hlavní cesty, ale lidi si tam rádi dojedou. Tak bych si to představovala i se svojí kavárnou u výletní trasy do Krkonoš…“

Brambory v řádku a dům v plánu

Kamila Nývltová si sice na Prahu ráda zvykla, ale pořád se považuje za normální holku z vesnice, kde vyrůstala.

„Pořád mě baví pracovat na zahradě. Teď jsme pořizovali skleník a v minulých týdnech jsme s přítelem chodili i na brigádu do lesa – pomáhali jsme vyklízet paseky v revíru na Broumovsku, kde je kamarád hajný. Mákli jsme si. Hlavně tedy přítel, ten chodil častěji.“

V přírodě je prostě ráda, a tak i představy o vysněném bydlení mají stále jasnější kontury:

„Určitě bych nechtěla dvoupodlažní dům. Schody do patra se stanou dříve či později problémem. Vidím to i u prarodičů, kteří si stavěli poctivý dům sami.

Naopak bych chtěla prosklený vstup na hezkou terásku a velká okna. Ale znáte to – člověk míní… Jestli to nastane, budu určitě respektovat, že má každý dělat to, co umí. Já zpívám a o domě bych se radila s odborníky a snažila se získat dobrou stavební firmu,“ dodává Kamila s úsměvem, když se loučíme a míříme k výtahu. I když jsme byli v prvním patře…

Do obývacího pokoje s kuchyňským koutem se vejde i jídelní stůl, od kterého jsou dva kroky ke vstupu na balkon. Foto: Jan Handrejch, Právo Dalších 2 fotografií