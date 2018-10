Jana Nesvadbová, Novinky

„Je to pravda. Bydleli jsme tam od 73. do 76. Amos, Frances a já. Hanx.” Potvrdil pravdivost článků zmiňujících prodej hausbótu svým nezaměnitelným přímočarým způsobem na svých sociálních sítích herec, který proslul mnoha rolemi, nejvíce patrně jako doktor Robert Langdon v sérii filmů natočených podle knih Dana Browna. fanouškové, pro něž není neznámý rok Hanksova narození (1956) si tak mohli rychle spočítat, že na hausbótu žil se svým otcem a jeho druhou manželkou od 17 do 20 let.

Majitelé nechali rekonstruovat celý exteriér plovoucího příbytku a také jeho vanu.

FOTO: Profimedia.cz

Mezi ostatními hausbóty vyniká jeho někdejší domov jen mírně. Kromě bíle natřených stěn a očividně nové, šedé střechy má hrany a verandu připomínající kapitánský můstek natřené jasně modrou barvou. Stejně tak jsou orámovaná hranatá okna.

Americký herec Tom Hanks

FOTO: Profimedia.cz

Horní veranda připomíná kapitánský můstek lodi.

FOTO: Profimedia.cz

Zevnějšek hausbótu vůbec dýchá novotou a není divu, jeho majitelé, než jej nabídli k prodeji, totiž právě veškerý exteriér a hlavně vanu, na níž obydlí pluje, rekonstruovali.

I v kuchyni je na první pohled zřejmé, že interiér si nový majitel bude muset už zařídit sám, podle svých představ.

FOTO: Profimedia.cz

Realitní makléři jsou zaražení faktem, že o hausbót navzdory jeho bývalému slavnému obyvateli není žádný velký zájem.

FOTO: Profimedia.cz

Horší je to ovšem s interiérem. Jak napovídají fotografie, interiér majitelé ponechali zjevně netknutý, takže zůstává už nějakých 45 let beze změny. Na podlahách, ale i na dřevěném obložení jsou sem tam patrné šrámy či odření, na kobercích - navzdory tomu, že jsou obě ložnice i obývací pokoj zcela prázdné - lze na některých místech celkem přesně vysledovat, kde stál jaký kus nábytku.

Hlavní společenský prostor je v horním podlaží hausbótu, ložnice jsou v přízemí.

FOTO: Profimedia.cz

„Interiér potřebuje kompletní proměnu. S takovouhle absencí jakýchkoli modernizací nelze nasazovat příliš vysokou cenu,” odhaduje Jordan Barkin ze společnosti Harry Norman Realtors pro server realtor.com.

Na některých místech je na koberci stále dobře patrné, kde stál jaký kus nábytku.

FOTO: Profimedia.cz

Hausbót disponuje dvěma ložnicemi.

FOTO: Profimedia.cz

O tu se ale majitelé očividně ani nesnaží. Naopak, dvoupodlažní hausbót s obytnou plochou 107 m² patří v přístavišti sice k těm větším, ale jeho cena není v porovnání s ostatními nijak nadsazená. Na trhu je v nabídce za 600 tisíc dolarů, tedy necelých 13,5 miliónů korun. Ostatní hausbóty s podobnou velikostí se podle realitní makléřky Angely McIntyrová ze společnosti Alain Pinel Realtors, jež má prodej bývalého obydlí rodiny Hanksových na starosti, nabízejí za podobné částky.