Zrekonstruovaný prvorepublikový byt získal zajímavou atmosféru

„Proto je nyní v pracovně knihovna, která ale byla původně kredencí v kuchyni, v ložnici je skříň, která byla ve sklepě. Dispozičně nešlo s bytem příliš co vymýšlet, protože jsou to dva pokoje, mezi nimiž je chodbička se vstupem a vchody do koupelny a na WC. My jsme při návrhu udělali to, že jsme kuchyň dali do původní ložnice, ložnici naopak do obývacího pokoje,” přibližuje dále architektka.