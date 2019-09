Zpracujte podzimní úrodu podle babiček. Zavařte houby nebo ořechy

Ačkoli máme většinou zavařování spojené s létem a ovocem, neznamená to, že by na podzim nebylo co tímto způsobem zpracovat. Naopak! Navíc zavařování se poslední dobou opět vrací na výsluní jako osvědčený, a hlavně léty prověřený způsob uchovávání potravin. Co všechno můžete nyní zavařit a jakou výbavu byste doma měli mít pro ty nejlepší výsledky?