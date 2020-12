Zachovat původní prvky a přidat trochu retro stylu, přáli si majitelé bytu

Do poměrně úzké kuchyně s oddělenou spíží se vešlo vše, co je dnes pro moderní vaření potřeba.

„Dodali jsme mu jen nový černý textilní kabel, porcelánovou objímku a svítidlo svými tvary do interiéru krásně zapadlo. Originální autorský jídelní stůl s bílo šedým retro vzorem je ukotven do zdi, aby byl daný prostor co nejlépe využitý. Stůl se tak využívá především na snídaně a rychlé večeře po návratu z práce,” dodává designérka.