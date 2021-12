Uklidí a ještě se sám vyčistí. Otestovali jsme chytrý robotický vysavač od Samsungu

Řada Jet Bot, která je letošní novinkou, se nabízí aktuálně ve třech různých provedeních. Drtivou většinu funkcí nabízí přitom už základní model zvaný jednoduše Jet Bot, který je možné zakoupit za 13 990 Kč.

Výkladní skříní Samsungu je pak Jet Bot AI+. Už samotný název napovídá, že jde o model s umělou inteligencí, který se chlubí 3D rozpoznáváním předmětů během čištění. V praxi se tak hodí například do domácností, kde jsou často rozsypané hračky nebo se v ní nachází neukázněná zvířata schopná nechat smradlavý dáreček uprostřed místnosti. Všem těmto nástrahám se Jet Bot AI+ umí vyhnout.

Není pochyb o tom, že výše zmiňovaná vlajková loď je určena pro všechny, kteří touží po tom nejlepším. Cenovka pohybující se těsně pod hranicí 40 000 Kč ale nebude rozhodně pro každého.

I proto jsme zvolili do testu model Jet Bot+, který můžeme označit za zlatou střední cestu. Na rozdíl od základního provedení nabízí především automatické hygienické vysypávání, což za těch pár tisíc navíc rozhodně stojí. Přece jen majitelé tohoto řešení se nebudou muset věnovat vyprazdňování vysavače tak často. V obchodech se Jet Bot+ nabízí za 18 990 Kč.

Robotický vysavač Samsung Jet Bot+ Foto: Novinky

Přehlídka moderních technologií

Navíc ani Jet Bot+ není v porovnání s pokročilejším a dražším bratříčkem žádné ořezávátko, co se rozpoznávání prostoru týče. Přímo v robotickém vysavači je integrován senzor LiDAR, kterým se chlubí například i nejnovější iPhony 13 Pro. Vysavač pomocí něj vypočítá svou polohu a optimalizuje trajektorii, aby vyčistil celý domov co možná nejefektivněji a nejdůkladněji.

Po prvním vybalení se některým uživatelům patrně bude zdát, že vysavač jezdí tak trochu pomateně po místnosti, ale opak je pravdou. Tento model si totiž postupně tvoří mapu vašeho domova, aby následně mohl vypočítat optimální trasu úklidu. Už po pár dnech tak vysavač jezdí po bytě daleko jistěji a vytyčený prostor dovede uklidit rychleji. Sledovat mapu úklidu je mimochodem možné i na chytrém telefonu.

Praktické je také to, že výška je pouze 9,98 milimetru, je tedy výrazně nižší než běžné automatické vysavače. Díky tomu může čistit i podlahu pod nábytkem. V praxi se vyhýbá robot překážkám poměrně obstojně, zbytečně nenaráží do nábytku a překvapivě se do něj nezamotávají ani kabely položené na zemi.

Čistí se sám

Patrně jednou z největších předností je samočisticí konstrukce. U celé řady konkurenčních robotických vysavačů se totiž stává, že se na jejich kartáče nabalí velké množství prachu, vlasy či chlupy a tím se zásadně sníží sací výkon – případně vysavač přestane vysávat úplně.

V případě testovaného kousku se však například dlouhé vlasy jednoduše rozmělní na drobné částečky, které se pak snadno vysají. Během několika týdnů intenzivního testování jsme nemuseli kartáč čistit ručně ani jednou.

Vysýpací stanice je jednou z hlavních předností. Foto: Novinky

Za celou dobu testování se namotala pouze jedna třáseň od deky, když vysavač couval. Pak byla nutná manuální pomoc.

Výhodou modelu Jet Bot+ je také vysýpací stanice, která je součástí základního balení. Zatímco prachová nádoba robotického vysavače by podle množství nečistot stačila na jeden až dva týdny používání, vynášet nečistoty ze stanice je podle Samsungu nutné po jednom až třech měsících. My jsme zaplnili po měsíci používání vysýpací stanici zhruba do 2/3.

Zvládne i hrubší nečistoty

Sací výkon je dostatečný i na to, aby si poradil s hrubšími nečistotami. Je podobný jako u tyčových vysavačů. Pokud jste tedy byli zvyklí vysávat jednou za dva až tři dny, nyní budete muset na větší úklid brát klasický vysavač do ruky jen na větší úklid dvakrát až třikrát do měsíce.

Vyzdvihnout si zaslouží také inteligentní řízení výkonu. Testovaný kousek dovede v praxi identifikovat typ povrchu a množství prachu, podle toho následně upraví sací výkon tak, aby vše důkladně vyčistil. Problém mu tak nedělá ani hlubší čištění koberců.

Robotický vysavač Samsung Jet Bot+ Foto: Novinky

Dostatečně velká kolečka zajišťují, že se vysavač dostane i přes vyšší prahy. Dovede totiž své tělo vyzdvihnout až o 15 mm. Problém mu nedělá ani najíždění na různé druhy podlah, tedy například najíždění na koberce.

Co se výdrže týče, vysavač zvládne na jedno nabití luxovat podle nastaveného sacího výkonu zhruba 50 až 80 minut. Poté se sám přesune do nabíjecí základny a opět vyjede, až když je zcela nabitý. Z nuly na 100 % se nabije za dvě hodiny. Během doby, kdy jste v práci, ale zvládne bez problémů uklidit i byt o velikosti přesahující 100 m2.

Poslechne na slovo

Ovládat model Jet Bot+ můžete prostřednictvím mobilní aplikace SmartThings, která je k dispozici pro zařízení s operačními systémy iOS i Android. Vysavač se totiž připojí na domovskou wi-fi a vy jej můžete ovládat na dálku klidně i z druhého konce planety.

V obslužné aplikaci je možné konfigurovat i časové intervaly, kdy by měl vysavač automaticky uklízet, a to, zda má být použit plný sací výkon, či zda je vhodnější v danou chvíli tišší provoz.

Mobilní aplikace SmartThings. Foto: Novinky

Testovaný kousek navíc uživatele poslechne na slovo, podporuje totiž i hlasové povely prostřednictvím asistentů Samsung Bixby, Amazon Alexa či Google Assistant. Hlasovými povely můžete spustit a zastavit čištění, naplánovat úklid, nechat robota vyprázdnit prachový koš a podobně.