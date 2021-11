Špatně řešená kuchyně i koupelna jsou minulostí, z garsonky je moderní domov

„Nevýhody původní dispozice spočívaly ve špatně řešeném zádveří, komoře, špatné dispozici kuchyňské linky, která neodpovídala moderním trendům a nepočítalo se v rámci kuchyně s žádným úložným prostorem. Člověk při vstupu do místnosti hned narazil do lednice. Klienti nepožadovali ani vanu, toužili však po velkém sprchovém koutu. Proto bylo nutné dispozici změnit, aby byl pohyb v nové domácnosti harmonický. Bytový dům leží v pěkné lokalitě blízko parku v Praze. Byt je orientován na jihozápad, je tedy hodně slunný i teplý,“ říká designérka Hedvika Novotná.

Velmi rádi si užívají zatím bezstarostný život bez dětí, které plánují na pozdější dobu. Potom se přestěhují do většího bytu.

Soudní znalec v oboru staveb sice potvrdil, že se klienti mohou soudit a požadovat náhradu, ale vzhledem k rychlosti soudů by to znamenalo byt zakonzervovat, nevyužívat a dál platit nájem v cizím bytě a zároveň již splácet hypotéku na nový byt, který byl neobyvatelný.

A toto by trvalo třeba dalších sedm let, než by soud rozhodl, byť ve prospěch klientů. Troufám si říct, že tato praktika, kdy je developer na koni, protože ví, že ho klient za odfláknuté dílo kvůli své finanční situaci nebude žalovat, je bohužel dnes běžná,“ konstatuje designérka.