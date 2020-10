Pražský byt získal po rekonstrukci industriální nádech

„Byt byl od developera předán ve stavu shell and core, což je ideální stav pro návrh i samotnou realizaci. Přesto jsme se nevyhnuly stavebním úpravám vyplývajícím z nově navržené dispozice – šlo o rozvody elektroinstalací, úpravy a změny pozic stavebních otvorů, rozvody vody a odpadů, nový sádrokartonový strop,” poznamenává architektka Klára Valová.

Jednotná linka bytu se prolíná v modré barvě, která je použita například v malbě na cihlové stěně v obývacím pokoji, na sedací soupravě, v modré mozaice v koupelně okolo vany, ale také na dveřích do soukromé koupelny v ložnici.

Černá dlažba ve vstupní hale opticky rozděluje vstup do bytu od obytné části. Celý interiér je laděn jako celek, včetně vybraných doplňků a dekorací.

Černý box, který přechází ze vstupní haly do hlavní obytné místnosti, ukrývá jak úložné prostory pro boty a kabáty, tak veškeré spotřebiče v kuchyni. Je na něm použita překližka mořená na černo v kombinaci s dvířky v tabulové barvě. Samotná překližka je pak nepravidelně skládaná.

Druhá z koupelen je kombinace šedé dlažby a obkladu imitujícího beton v kombinaci s bílou voděodolnou malbou. I zde se objevuje ocel, a to na rámu skla do sprchy a zrcadla. Industriálně je laděn i výběr osvětlení, a to nejen u umyvadel, ale i ve zbytku bytu.