Podívejte se v rámci festivalu Open House Praha do krypty či paty věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Festival Open House Praha o víkendu 21. a 22. května zpřístupní více než sto běžně uzavřených architektonických objektů veřejnosti. Mezi nimi nebudou chybět ani krypta a pata věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, do kterého zve návštěvníky farář Jan Houkal.

Kostelní loď je návštěvníkům přístupná po celý rok. „Ale dva prostory, které budete moci navštívit navíc, jsou krypta a pata věže,“ láká Jan Houkal s upozorněním, že návštěvníci nebudou moci vystoupat až do věže samotné, protože rampy vedoucí k hodinám nesnesou tak velký nápor. I tak ale návštěva stojí za to.

Při prohlídce je podle faráře důležité si uvědomit, jak kostel architekt Jože Plečnik, od jehož narození uplynulo letos sto padesát let, zamýšlel. Inspiroval se starokřesťanskou architekturou, pro kterou je typické splynutí lodi a presbytáře do jednoho prostoru nebo použití symbolických prvků.

„Zkrátka a dobře chtěl vytvořit kostel, který bude starokřesťanskou architekturou inspirován, ale přitom nebude nějakou její romantickou napodobeninou. A zároveň bude kostelem pro moderního člověka své doby,“ vysvětluje farář Houkal a dodává, že se to podle něj Plečnikovi podařilo.

Mluvčí festivalu Open House Praha Michaela Pánková zve návštěvníky i do okrajových částí Prahy. „Například na Zbraslav, kde si mohou udělat krásný výlet a podívat se hned do tří objektů. Mimo jiné do klubovny, bývalé prádelny Husova sboru nebo zvonařství,“ doporučuje mluvčí. Za návštěvu podle ní stojí také technologické centrum UMPRUM v Mikulandské ulici, kde se o víkendu otevře LEGO dílna.